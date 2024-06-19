Из России депортировали 9 тысяч мигрантов за неделю после проверок полиции

Правоохранительные органы в России завершили первый этап оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024", об этом 19 июня рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

За прошедшую неделю в России пресекли 50 тысяч миграционных правонарушений, а 9 тысяч нелегальных иностранцев были депортированы из страны. Также было найдено 150 иностранных граждан, находящихся в розыске.

Кроме этого, ужесточен контроль за работодателями. Более 6 тысяч были привлечены к административной ответственности за незаконное трудоустройство мигрантов.

Волк отметила, что по итогам мер снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами. Тоже самое касается особо тяжких преступлений.

Фото: ЗАКС.Ру