В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели четверокурсника Можайки

Петербургские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 21-летнего курсанта Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, об этом 19 июня пишет "Фонтанка.ру".

Ранее в квартире на проспекте Авиаконструкторов был найден мертвым четверокурсник академии Можайского. Уточняется, что перед смертью он отправил своей девушке видео, на котором у него разбит нос.

По мнению родственников и близких, причиной смерти могли стать побои. Отец курсанта настаивал на том, чтобы правоохранители начали расследование, так как он думает, что сына избили.

На данный момент, была проведена экспертиза, которая показала, что молодой человек умер от сердечной патологии. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Фото: ЗАКС.Ру