В Ленобласти застройщиков оштрафовали на 24 млн рублей за нанятых нелегальных мигрантов

В Ленинградской области полиция устроила рейд на стройках и оштрафовала застройщиков, об этом 19 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рейды по поиску нелегальных мигрантов прошли в Ломоносовском и Всеволожском районах Ленобласти. В общей сложности, общая сумма штрафов, наложенных на работодателей составила более 24 млн рублей.

Также оштрафованные должны будут возместить траты на временное содержание 50 нелегалов, которые совершили наиболее значимые миграционные нарушения.

Проверка была проведена сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД и сотрудниками спецполка полиции.

Фото: ЗАКС.Ру