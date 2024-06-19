"Почту России" оштрафовали на 100 млн рублей за отсутствие ремонта в почтовых отделениях

Мировой судья в Москве оштрафовал "Почту России" за невыполнение ремонта в отделениях в сельской местности в срок, об этом 19 июня пишет ТАСС со ссылкой на судебное решение.

В отношении АО "Почта России" был составлен административный протокол по статье о нарушении условий предоставления бюджетных инвестиций (ч.2 ст.15.15 КоАП РФ).

Согласно документу с решением суда, "Почта России" получила деньги на проведение ремонта в 1 195 отделениях в сельской местности. Работы должны были провести до конца 2022 года, однако к сроку ремонта не дождались 277 отделений.

По итогу суд назначил АО "Почта России" штраф в размере 100 млн рублей.

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