Ладожский мост разведут для прохода яхты "Александра"

Участок федеральной трассы "Кола" временно перекроют из-за разводки Ладожского моста, об этом 19 июня сообщили в пресс-службу ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение перекроют в четверг, 20 июня, на 45 минут. Причина в разводке Ладожского моста, так как под ним будет проходить яхта "Александра". У нее высота 18,5 метров.

Перекрытия будут введены на 40-м километре дороги недалеко от деревни Марьино в Кировском районе Ленинградской области. Водителей просят заранее выбирать удобный маршрут.

Также в ФКУ Упрдор "Северо-Запад" напомнили, что разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Фото: ЗАКС.Ру