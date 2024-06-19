Ленинградская федерация профсоюзов приготовилась отстаивать здания Николаевского дворца в суде

Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП) собирается отстаивать права на комплекс зданий на площади Труда в суде, об этом 19 июня пишет "Фонтанка.ру".

"ЛФП с исковыми требованиями Генеральной прокуратуры не согласна", – сообщила исполняющий обязанности председателя ЛФП Мария Артюхина.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять в собственность государства комплекс зданий Николаевского дворца на площади Труда в Петербурге. По данным ведомства, ЛФП получила здания в собственность незаконно.

Однако в ЛФП с этим не согласны и считают, что в собственность здания были получены законным путем. В организации собираются обращаться в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Фото: ЗАКС.Ру