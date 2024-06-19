МО № 72 готов потратить 800 тысяч рублей на празднование Дня семьи, любви и верности

Местная администрация МО № 72 готовится к празднованию Дня семьи, любви и верности, следует из данных на портале госзакупок. За проведение мероприятия заказчик согласен заплатить не более 800 тысяч рублей.

Праздник отмечается в России 8 июля. В этом году он выпадает на понедельник, так что отмечать его муниципалы планируют двумя днями ранее, в субботу. Предполагается, что длительность мероприятия составит три часа, проводить его собираются во второй половине дня.

От исполнителя ждут подготовки и изготовления полиграфической продукции для сцены и фотозоны, а также организации не менее шести тематических зон для участников. В рамках концертной программы муниципалы запланировали выступление вокально-танцевального коллектива в костюмах, соответствующих тематике праздника, а также танцевального коллектива "с театрализованной программой при участии дрессированных собак", следует из технического задания.

Также планируются выступления хора, интерактивные игры, танцевальный мастер класс и конкурс и дефиле невест. Семейные пары, отмечающие юбилеи свадеб, собираются одарить пледами, постельным бельем и "фигурными стеклянными изделиями".

Для детей готовят пенную дискотеку и глиттер-станцию, на интерактивных площадках — игры и не менее пяти аттракционов для гостей разных возрастов. Также заказчик планирует обеспечить гостей мастер-классами и фотозонами. Наконец, исполнитель контракта должен будет обеспечить проведение лектория или пленэра с участием детского писателя или художника детских книг. Для проведения пленэра потребуется не менее восьми мольбертов, отдельно отмечается в документации.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру