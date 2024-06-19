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Новости 13:45

В Петербурге 19 июня объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ливней

фото ЗакС политика В Петербурге 19 июня объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ливней

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за дождей и ливней, об этом 19 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится с 16 часов до 21 часа 19 июня. По информации Росгидрометцентра, именно в этот период в городе ожидаются дожди, а местами ливни. 

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру


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