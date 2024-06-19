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Новости 13:45

Заксобрание начало увеличивать выплаты за заслуги в воспитании детей

фото ЗакС политика Заксобрание начало увеличивать выплаты за заслуги в воспитании детей

В Законодательном собрании Петербурга 19 июня в первом чтении поддержали законопроект губернатора об увеличении выплат жителям города, удостоенным почетного звания "За заслуги в воспитании детей". Размеры премии после вступления закона в силу будут достигать до полумиллиона рублей. 

Изменения затронут городские законы, связанные с поощрении лиц, высоко проявивших себя в воспитании детей. В частности, за присвоение звания I степени (семь и более детей) будет полагаться премия в размере 500 тысяч рублей, вместо 100 тысяч, II степени (пять или шесть детей) - 300 тысяч рублей вместо 50 тысяч, III степени (за четырех детей) - до 100 тысяч рублей вместо 25 тысяч. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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