Законопроект о бесплатных детсадах в Петербурге прошел первое чтение

Петербургский парламент 19 июня в первом чтении одобрил проект закона об отмене платы за государственные детские сады в городе. Предполагается, что взимать плату за услуги дошкольных образовательных учреждений перестанут с 1 сентября 2024 года. Эта инициатива была анонсирована губернатором Александром Бегловым во время отчета о своей деятельности в середине мая.

Председатель парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале писал, что законопроект затронет более 260 тысяч детей. Для освобождения родителей от платы за детсады потребуется перераспределение бюджетных ассигнований комитету Смольного по образованию. Например, в 2025 году на эти цели потребуется более 2 млрд рублей.

Идея о бесплатных детских садах была представлена уже после того, как Беглов заявил о намерения баллотироваться на второй губернаторский срок. До этого в Смольном предложили давать всем новорожденным в Петербурге наборы с детскими принадлежностями.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру