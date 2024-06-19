ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:47

Законопроект о бесплатных детсадах в Петербурге прошел первое чтение

фото ЗакС политика Законопроект о бесплатных детсадах в Петербурге прошел первое чтение

Петербургский парламент 19 июня в первом чтении одобрил проект закона об отмене платы за государственные детские сады в городе. Предполагается, что взимать плату за услуги дошкольных образовательных учреждений перестанут с 1 сентября 2024 года. Эта инициатива была анонсирована губернатором Александром Бегловым во время отчета о своей деятельности в середине мая. 

Председатель парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале писал, что законопроект затронет более 260 тысяч детей. Для освобождения родителей от платы за детсады потребуется перераспределение бюджетных ассигнований комитету Смольного по образованию. Например, в 2025 году на эти цели потребуется более 2 млрд рублей. 

Идея о бесплатных детских садах была представлена уже после того, как Беглов заявил о намерения баллотироваться на второй губернаторский срок. До этого в Смольном предложили давать всем новорожденным в Петербурге наборы с детскими принадлежностями. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале




Новости19 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама