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Новости 14:54

В петербургском "Водоканале" подготовились к ливням 19 июня

фото ЗакС политика В петербургском "Водоканале" подготовились к ливням 19 июня

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщил о подготовке городских систем водоотведения к ливням, об этом 19 июня сообщили в пресс-службе предприятия.

В предприятии отметили, что готовятся к сверхрасчетным ливням. В общей сложности в городе будут дежурить 73 бригады со специальной откачивающей техникой для предотвращения потопов.

Как только в Петербурге начнутся дожди, на очистных сооружениях запустят дополнительные насосы. 

Также в "Водоканале" предупредили, что в случае очень сильных потопов городская система может не справится с объемом воды, поэтому возможны подтопления. В предприятии пообещали, что после окончания дождя, лишняя вода уйдет.

Фото: vodokanal.spb.ru


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