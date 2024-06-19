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Новости 15:17

В петербургских колледжах выросло число бюджетных мест

фото ЗакС политика В петербургских колледжах выросло число бюджетных мест

Замглавы петербургского комитета по образованию Андрей Ерин доложил, что по сравнению с прошлым годом число бесплатных мест в городских колледжах увеличилось почти на две тысячи. Показатель достиг около 27,3 тысяч, передает "Интерфакс". 

Больше всего "бюджетников" идет на такие специальности, как электроника, IT и металлообработка. Всего в городе функционируют 115 учреждений среднего профессионального образования, немногим более половины из них - государственные. По сведениям Ерина, популярность таких мест среди молодежи растет.

Еще год назад среднему профобразованию отдавал предпочтение каждый второй школьник. Сегодня же, как гласит статистика Смольного, эта цифра выросла до 60%.

фото: pixabay


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