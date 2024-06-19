В Пороховых снесли здание бывшего завода

В Красногвардейском районе Петербурга снесли 11 корпусов бывшего Завода технических средств. Об этом пишет издание "Канонер". Ансамбль построек располагался на углу улицы Лазо и проспекта Ударников. Четыре входивших в него сооружения были возведены до 1960-х годов.

Демонтаж начался в прошлом месяце, хотя впервые информационный щит с информацией о планирующемся сносе появился на местности еще три года назад. Работы провела СК "Прайд".

Согласно данным портала Citywalls, бывшее предприятие находилось в ведении Минобороны. Нынешняя редакция Генплана допускает строительство жилья на его месте.

фото: LVL74, Citywalls.ru