ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:52

В Пороховых снесли здание бывшего завода

фото ЗакС политика В Пороховых снесли здание бывшего завода

В Красногвардейском районе Петербурга снесли 11 корпусов бывшего Завода технических средств. Об этом пишет издание "Канонер". Ансамбль построек располагался на углу улицы Лазо и проспекта Ударников. Четыре входивших в него сооружения были возведены до 1960-х годов.

Демонтаж начался в прошлом месяце, хотя впервые информационный щит с информацией о планирующемся сносе появился на местности еще три года назад. Работы провела СК "Прайд".

Согласно данным портала Citywalls, бывшее предприятие находилось в ведении Минобороны. Нынешняя редакция Генплана допускает строительство жилья на его месте.

фото: LVL74, Citywalls.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама