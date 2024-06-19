Бельский: "Я приезжаю каждый раз в Мурманск - я радуюсь"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал ЗАКС.Ру, что испытал положительные эмоции во время поездки в Мурманск. Спикер не в первый раз посетил столицу региона. По его наблюдениям, город активно развивается и становится лучше, не без участия главы Мурманской области Андрея Чибиса.

- Я уже не первый раз в Мурманске. Могу сказать, что за тот период, в который я приезжал, во главе региона стоит Чибис Андрей Владимирович. Регион меняется, действительно. И центр города меняется, я вижу, как там ремонтируются здания, дороги. Я приезжаю каждый раз в Мурманск - я радуюсь. Действительно город развивается. Есть сложности, там сложно заниматься строительством жилья, потому что оно невостребованно, но сейчас в регион вкладываются достаточно серьезные средства. Строятся новые причалы, будет транзит газа, нефти, - рассказал Бельский.

Бельский прибыл в Мурманскую область в День России, 12 июня. Там он присоединился к коллегам по петербургскому ЗакСу, которые отправились в автопробег по местам воинской славы в Заполярье. Также депутаты побывали в городе Североморск, где базируется Северный флот. Там парламентарии подписали соглашение о шефстве над АПЛ "Князь Владимир". Там же их посвятили в подводники. Бельский вместе с коллегами выпил морской воды и закусил сушкой, как предписывает ритуал.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру