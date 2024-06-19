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Новости 16:40

"Додо Пицца" подчинилась требованиям петербургского УФАС

фото ЗакС политика "Додо Пицца" подчинилась требованиям петербургского УФАС

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы установило, что сеть пиццерий "Додо Пицца" исполнила его требования.

Ранее чиновникам не понравилось рекламное позиционирование общепита. Менеджмент кафе пользовался формулировкой, звучащей следующим образом: "Додо Пицца. Сеть пиццерий №1 в России". УФАС указало, что представленное утверждение носит бездоказательный характер и что сравнение некорректно. Таким образом, владельцев бизнеса обвинили в недобросовестной конкуренции.

В положенный срок представители "Додо Пиццы" исправили свой маркетинговый текст и отчитались об устранении нарушений. К исходной фразе добавили то, что сеть пиццерий - первая в России по количеству открытых точек.

фото: pixabay


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