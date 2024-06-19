Хинштейн: Более 90% мошенничеств идут через совершенно конкретный мессенджер

Депутат Госдумы Александр Хинштейн представил свои данные о преступности в социальных сетях. Он коснулся темы мошенничества, совершаемого в сервисах, в которых россияне общаются между собой.

"90% мошеннических соединений сегодня идут через совершенно конкретный мессенджер, принадлежащий иностранной компании, чья деятельность на территории РФ запрещена", - приводит слова политика "Интерфакс".

По всей видимости, Хинштейн имел в виду мессенджер WhatsApp, которым владеет Meta*.

В среду 19 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила для мобильных операторов. Авторы документа считают, что он обезопасит абонентов от мошенничества.

*Компания Meta Platforms Inc. по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Фото: ЗАКС.Ру