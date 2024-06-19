Под Всеволожском потушили пожар на нелегальной свалке

Между Всеволожском и Ладожским озером 19 июня загорелась свалка твердых бытовых отходов. Потушить ее удалось к середине дня, о чем пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Горела обстановка на площади 400 кв. метров. Особенность объекта в том, что мусор на территории складировался нелегально. Происходило это в границах деревни Лепсари. Прокуратура Ленобласти сообщила о начале проверки инцидента.

"По текущему законодательству такие свалки должны быть выведены из эксплуатации до 1 января 2026 года и подлежат обустройству и рекультивации в соответствии с законодательством Российской Федерации", - рассказали журналистам в региональном Росприроднадзоре.

Тем не менее, проекта рекультивации чиновники пока не получали.

фото: pixabay