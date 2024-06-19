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Новости 19:51

В Москве заключили под стражу мужчину, потушившего свечи в храме

фото ЗакС политика В Москве заключили под стражу мужчину, потушившего свечи в храме

Столичные правоохранители возбудили новое дело об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК). Мужчину по имени Аскар Бутаев обвиняют в том, что он помешал проведению религиозного обряда.

Как сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции, фигуранта отправили в СИЗО до 18 августа.

Инцидент, из-за которого преследуют арестанта, случился в храме Федора Ушакова. Бутаев, как считает следствие, затушил свечи в подсвечниках, чем продемонстрировал неуважение к обществу, помешал мероприятию с участием православных верующих и нарушил их право на свободу совести.

Фото: ЗАКС.Ру


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