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Новости 20:55

В детском лагере "Ракета" выявили нарушения

фото ЗакС политика В детском лагере "Ракета" выявили нарушения

Прокуратура Ленинградской области зафиксировала нарушения законодательства в работе детского оздоровительного лагеря "Ракета", расположенного в поселке Горьковское (Выборгский район). Об этом сообщает портал 78.ru.

О проверке ведомство объявило накануне. Она стала реакцией на распространившиеся в СМИ сведения о возможном нарушении прав несовершеннолетних.

Сотрудники прокуратуры установили, что в лагере не соблюдаются требования противопожарной безопасности. Кроме того, в учреждении имеются проблемы с уборкой помещений, а на кроватях отдыхающих отсутствуют наматрасники.

Следующим этапом станет проверка соблюдения трудового законодательства в "Ракете".

Фото: ЗАКС.Ру


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