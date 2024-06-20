Задержан сотрудник администрации Красногвардейского района

В Петербурге задержали начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Красногвардейского района, о чем сообщило региональное управление СК. На него завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

Минувшей зимой фигурант отчитался перед районным руководством о ликвидации незаконной свалки, хотя работы были осуществлены не полностью. Задержанный использовал фальшивые документы. При этом исполнитель контракта необоснованно получил 20 млн рублей. В эту сумму следователи оценивают ущерб, нанесенный городской казне.

Параллельно расследуется дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), возбужденное против подрядчиков районной администрации.

Фото: ЗАКС.Ру