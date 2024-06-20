Под Петербургом накрыли нарколабораторию

В Ломоносововском районе полицейские обнаружили нарколабораторию, о чем сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Фигурантами дела о покушении на сбыт запрещенных веществ (ст. 30 УК - ст. 228.1 УК) стали 44-летний химик и его младший помощник. Они задержаны.

У фигурантов изъяли более 700 граммов синтетических наркотиков и 25 канистр с некоей жидкостью.

Изготовлением психотропных веществ в ДНП "Можайское" оба занимались с февраля. Сбывать произведенный продукт они собирались через тайники-"закладки".

Фото: ЗАКС.Ру