В Петербурге сотруднику ФСИН подожгли машину

В Красногвардейском районе неизвестный поджег иномарку, принадлежащую начальнику отдела в следственном изоляторе в одном из петербургских СИЗО. Как передает издание 47news, владелец машины обратился в экстренные службы прошлой ночью. Инцидент имел место на Заневском проспекте. Сам сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний живет в Кудрово.

Перед тем, как открыть огонь, злоумышленник разбил стекло Volkswagen. В результате атаки пострадало кресло. Ущерб оценивается в примерно 30 тысяч рублей.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру