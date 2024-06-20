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Новости 9:52

В Петербурге сотруднику ФСИН подожгли машину

фото ЗакС политика В Петербурге сотруднику ФСИН подожгли машину

В Красногвардейском районе неизвестный поджег иномарку, принадлежащую начальнику отдела в следственном изоляторе в одном из петербургских СИЗО. Как передает издание 47news, владелец машины обратился в экстренные службы прошлой ночью. Инцидент имел место на Заневском проспекте. Сам сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний живет в Кудрово.

Перед тем, как открыть огонь, злоумышленник разбил стекло Volkswagen. В результате атаки пострадало кресло. Ущерб оценивается в примерно 30 тысяч рублей.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


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