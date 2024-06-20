Дом Калинкинского пивзавода в Петербурге хотят снять с охраны

В Петербурге может лишиться статуса памятника жилой дом на углу Рижского проспекта и улицы Степана Разина, входящий в ансамбль зданий бывшего Калинкинского пивоваренного завода.

Подготовленный КГИОП нормативный акт, посвященный адресу Рижский проспект, 78, со вчерашнего дня проходит антикоррупционную экспертизу. Здание было взято под государственную охрану более двух десятилетий назад.

"Исключить из Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную художественную ценность", - говорится в документе.

Жилой дом для бывшего завода был возведен в 1880-х годах. Сегодня одну из его частей занимает отделение банка.

Фото: Виктор М, Citywalls.ru