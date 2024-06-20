Полсотни новых светофорных объектов появятся в Петербурге до конца года

В адресную программу петербургского комитета по транспорту попали 49 новых светофорных объектов. До конца календарного года их установят в 13 различных районах, передает пресс-служба Смольного.

По словам Александра Беглова, поручившего сформировать адресную программу, при ее составлении чиновники учли пожелания горожан. Также была принята во внимание дорожная ситуация в различных уголках города, отслеживаемая ГИБДД.

Новые объекты подключат к автоматизированной системе. Это значит, что управлять ими и устранять некоторые неполадки специалисты смогут дистанционно.

На сегодняшний день в городе работает 1 860 светофорных объектов.

фото: gov.spb.ru