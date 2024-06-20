На Чкаловском проспекте ограничат движение

В Петербурге почти на две недели будет затруднено движение по Петроградской стороне из-за ограничений, которые вводятся на Чкаловском проспекте. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Движение ограничат с 22 июня по 3 июля по всей нечетной стороне проспекта, от угла с улицей Красного Курсанта до пересечения с набережной реки Карповки. Неудобства объясняются проведением дорожного ремонта.

В Центральном районе автомобилистам будет не проехать на пятачке, где пересекаются Новгородская, Старорусская и 8-я Советская улицы. Движение с 22 июня по 19 августа здесь полностью перекроют из-за строительства газопровода.

Фото: ЗАКС.Ру