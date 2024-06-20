ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:48

На Чкаловском проспекте ограничат движение

фото ЗакС политика На Чкаловском проспекте ограничат движение

В Петербурге почти на две недели будет затруднено движение по Петроградской стороне из-за ограничений, которые вводятся на Чкаловском проспекте. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Движение ограничат с 22 июня по 3 июля по всей нечетной стороне проспекта, от угла с улицей Красного Курсанта до пересечения с набережной реки Карповки. Неудобства объясняются проведением дорожного ремонта.

В Центральном районе автомобилистам будет не проехать на пятачке, где пересекаются Новгородская, Старорусская и 8-я Советская улицы. Движение с 22 июня по 19 августа здесь полностью перекроют из-за строительства газопровода.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама