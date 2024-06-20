Участники СВО попросили Ранкова снова выдвинуться в МО "Смольнинское"

В среду, 19 июня в здании муниципалитета МО "Смольнинское" прошла встреча главы округа Григория Ранкова с участниками специальной военной операции. Об этом муниципал сообщил в своем Telegram-канале. Ранков рассказал им о гуманитарной помощи, которую собирают в округе для отправку в зону СВО, а также познакомил с волонтерами, которые ежедневно плетут маскировочные сети в здании МО.

"В завершение встречи мы прекрасно провели время за чашкой чай. В ходе беседы участники попросили меня выдвинуть свою кандидатуру на выборах и вновь возглавить округ Смольнинское. Я очень рад такому доверию со стороны этих мужественных людей. В ответ я пригласил участников присоединиться к моей команде", - говорится в сообщении Ранкова.

Обе стороны ответили на встречные предложения положительно. В беседе с ЗАКС.Ру Ранков пояснил, что семеро участников спецоперации заявили о желании баллотироваться в округе.

Напомним, с 6 по 8 сентября в Петербурге пройдут муниципальные выборы в 110 муниципальных образованиях. Муниципалитет Смольнинское, в котором планируется избираться Ранков, с 1 апреля 2024 года является распущенным - депутаты шестого созыва длительное время не проводили правомочных заседаний. Действующий глава Ранков формально не числился депутатом - ему не удалось избраться в 2019 году, однако он сохранил руководящую должность в качестве главы предыдущего созыва. После выборов 2019 года новый состав муниципального совета не смог избрать главу.

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Григория Ранкова