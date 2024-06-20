Депутат Рябоконь ждет архитектурного дизайн-кода для окраин исторического центра

Петербургский депутат Андрей Рябоконь выступил за разработку единого архитектурного дизайн-кода для застройки тех частей города, которые отделяют исторический центр от окраин.

В качестве одного из примеров неудачных архитектурных решений он привел новые здания на четной стороне набережной Обводного канала. Отдельные элементы современной застройки на Петроградской стороне тоже представляются депутату ЗакСа сомнительными с эстетической точки зрения.

В своем Telegram-канале Рябоконь счел важным введение унифицированных требований "хотя бы для этих территорий, чтобы их новый архитектурный облик не входил в диссонанс с архитектурным обликом расположенных по соседству кварталов исторического центра".

Некоторые градозащитные сообщества поддержали позицию законотворца, сделав репост его публикации.

Фото: ЗАКС.Ру