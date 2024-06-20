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Новости 13:05

В Петербурге по коррупционному делу задержали оперуполномоченного МВД

фото ЗакС политика В Петербурге по коррупционному делу задержали оперуполномоченного МВД

Оперуполномоченный отделения УМВД по Кировскому району Петербурга стал фигурантом коррупционного дела. Он имеет статус подозреваемого в рамках дела о предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК), о чем сообщает региональное управление СК. Полицейский задержан.

По официальной версии, в прошлом месяце фигурант предложил женщине откупиться от уголовного преследования, которое началось в связи с покушением на незаконный сбыт наркотиков (ст. 30 - ст. 228.1 УК). Для этого от нее требовалось передать через сотрудника УМВД 400 тысяч рублей. Условие было выполнено.

В ближайшее время задержанному правоохранителю изберут меру пресечения. Тем временем, расследование "наркотического" дела в отношении упомянутой женщины продолжается.

Фото: ЗАКС.Ру


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