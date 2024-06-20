Сразу два праздника могут появиться у транспортных работников в Петербурге

Законопроект об установлении в Петербурге двух праздничных дат появился на сайте городского парламента, датой регистрации инициативы указано 18 июня. Нововведения касаются введения Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта и, отдельно, Дня работника транспорта.

Поправки вносятся в закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге", их авторами выступили депутаты ЗакСа Любовь Егорова и Алексей Цивилев. В пояснительной записке они указали, что подобные праздничные даты уже установлены в России на федеральном уровне. Авторы полагают нужным продублировать их и в городском законе.

"Транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей экономики. Транспортная система Санкт-Петербурга является одной из системообразующих отраслей экономики, обеспечивая территориальную целостность города и единство экономического пространства", — отмечают законотворцы.

Как и на федеральном уровне, праздновать День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в Петербурге предлагают в последнее воскресенье октября. Что касается Дня работника транспорта, то его предлагают отмечать 20 ноября.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру