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Новости 13:51

Прокуратура Ленобласти подала прецедентный для России иск к мобильному оператору

фото ЗакС политика Прокуратура Ленобласти подала прецедентный для России иск к мобильному оператору

В Ленинградской области прокуратура решила защитить права 84-летнего пенсионера, живущего в Ломоносовском районе и ранее пострадавшего от действий телефонных мошенников. Неназванную сумму ущерба хотят взыскать с мобильного оператора, проявившего, с точки зрения прокуратуры, бездействие.

Иск стал первым в своем роде в отечественной практике, отмечает пресс-служба надзорного органа.

В ведомстве обратили внимание, что пропуск оператором звонка с подменного номера числится правонарушением. Для таких случаев существует статья 13.2.1 КоАП. В свою очередь, против мошенников, похитивших деньги пенсионера, возбуждено уголовное дело. Их личности не установлены.

Фото: ЗАКС.Ру


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