Полиция приостановила работу интим-салона на Невском

В интим-салон напротив станции метро "Маяковская" (Невский проспект, 88) нанесли визит сотрудники полиции. Услуги оказывались клиентам в жилом помещении.

Администратором заведения правоохранители считают 51-летнюю жительницу Парголово, о чем сообщает региональный главк МВД. Ее и девятерых сотрудниц притона, двое из которых имеют гражданство другой страны, увезли в участок.

На предоставлявших интимные услуги женщин составили протоколы, тогда как их предполагаемая начальница попала в уголовное дело об организации занятий проституцией (ч. 1 ст. 241 УК). Подозреваемой может грозить до пяти лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру