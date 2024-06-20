В Петербурге устраняют последствия ночной непогоды 20 июня

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали, какие последствия принесла непогода в ночь на 20 июня, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дожди и сильный ветер в Петербурге начались еще в среду, 19 июня, и продолжились в ночь на 20 июня. Ночью в городе прошел сильный ливень, за это время выпало около 8,5 мм осадков. Как отметили в комблаге, при этом ничего страшного не произошло.

Местные жители пожаловались в комблаг из-за сломанных в некоторых частях города деревьев, например, на берегу Нижнего Суздальского озера, на Приморском проспекте и в многих других местах. На Новочеркасском проспекте и проспекте Сизова снесло пластиковые ограждения.

Также были сообщения о скоплении воды на пересечении проспекта Ветеранов и Буденного, подтопление уже устранено.

На данный момент, в Петербурге работают 570 единиц специальной уборочной техники и 833 сотрудника городских служб.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга