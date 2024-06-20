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Новости 17:15

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ветра 20 и 21 июня

фото ЗакС политика В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ветра 20 и 21 июня

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра на два дня, об этом 20 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится 20 июня до 21:00 и 21 июня с 12:00 до 21:00. По информации Росгидрометцентра, именно в эти дни в городе ожидаются ветра. Особенно сильные до 17 м/с будут 20 июня.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

На данный момент, не только Петербург мучает непогода. В Москве сильнейшие дожди и ветер.

Фото: ЗАКС.Ру


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