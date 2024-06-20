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Новости 18:17

Ветераны и блокадники смогут бесплатно ездить на транспорте в Петербурге 22 июня

фото ЗакС политика Ветераны и блокадники смогут бесплатно ездить на транспорте в Петербурге 22 июня

Ветераны войны и жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Петербурге в субботу, 22 июня, об этом 20 июня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Бесплатным проездом можно будет воспользоваться во всех видах общественного городского транспорта. Ветерану нужно будет просто предъявить удостоверение о принадлежности к льготной категории.

Не платить за проезд смогут инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Как отметили в комтрансе, предоставление бесплатного проезда для ветеранов и блокадников – традиционная мера социальной поддержки.

Фото: ЗАКС.Ру


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