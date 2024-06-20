В Петербурге введут ограничения для транспорта из-за "Алых парусов"

Из-за репетиции праздника выпускников "Алые паруса" в Петербурге будет ограничено движение транспорта из-за развода Троицкого моста, об этом 20 июня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Ограничения будут введены с 22:30 23 июня до 06:00 30 июня. В этот период будет закрыто движение от Каменноостровского проспекта до Дворцовой набережной.

Движение по самому Троицкому мосту будут закрывать каждый день с 24 июня. С 25 по 27 июня с 22:50 до 07:40, 27 июня с 19:50 до 20:30, 28 июня с 03:00 до 07:40 и с 12:00 до 01:40 30 июня.

Также будут изменены три маршрута общественного транспорта – автобусы №46 и №76 и трамвай №3 будут ходить в объезд.

Фото: ЗАКС.Ру