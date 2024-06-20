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Новости 19:47

Суд Петербурга ограничил свободу жителю Стрельны за ложное сообщение о теракте

фото ЗакС политика Суд Петербурга ограничил свободу жителю Стрельны за ложное сообщение о теракте

Петродворцовый районный суд Петербурга огласил приговор Эдуарду Трифонову по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.1 ст.207 УК РФ), об этом 20 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, обвиняемый из Стрельны в состоянии алкогольного опьянения позвонил в службу "112" и сообщил заведомо ложные сообщения о якобы готовящемся теракте.

Сам мужчина свою вину признал. Суд назначил Эдуарду Трифонову наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Фото: ЗАКС.Ру


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