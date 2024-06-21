В Петербурге 21 июня будет преимущественно сухая погода

В Петербурге горожанам остается ждать дождь и ветер, об этом 21 июня сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду над Северной столицей сформирует гребень антициклона. В связи с этим в городе обещают местами дожди, однако большую часть времени на улице будет сухо.

Воздух прогреется до +19…+21 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 22 июня, в Петербурге не ожидается осадков, а температура повысится до +22 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру