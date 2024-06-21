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Новости 9:47

Московский проспект до Фонтанки закрывали из-за прорыва трубы

фото ЗакС политика Московский проспект до Фонтанки закрывали из-за прорыва трубы

В Адмиралтейском районе Петербурга прорвало трубу после проведения гидравлических испытаний, об этом 20 июня писала "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Аварийная ситуация произошла в начале Московского проспекта и в переулке Гривцова. После случившегося движение по Московскому проспекту от Фонтанки до Садовой улицы было полностью закрыто.

Испытания продолжат проводить. Благодаря им как раз выявляются ненадежные участки, которые требуют замены и могли принесли проблемы при работе зимой.

В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" напомнили петербуржцам, что в случае обнаружения проблем коммуникации нужно незамедлительно вызвать аварийную службу.

 

Фото: ЗАКС.Ру


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