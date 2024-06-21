Смольный заплатит по 5 млн рублей петербургским победителям Олимпиады в Париже

Участникам Олимпиады в Париже из Петербурга, которые получат золотую медаль, заплатят по 5 млн рублей от правительства города, об этом 20 июня на сайте Смольного появился проект постановления.

Проект постановления носит название "За достижение высоких спортивных результатов на Играх XXXII Олимпиады и XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в городе Париже (Франция)".

Те, кто выиграют серебряную медаль, получат от городского правительства по 2,5 млн рублей, а за бронзовую дадут по 1,5 млн рублей.

Кроме них, премии также получат те, кто заняли места с четвертого по шестое. За четвертое место спортсмены получат по 678 тысяч рублей, за пятое по 452 тысячи рублей, а за шестое по 339 тысяч рублей.

В 2024 году на Олимпиаде в Париже россияне будут выступать под нейтральным флагом и нейтральным гимном.

Фото: ЗАКС.Ру