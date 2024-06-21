Полиция проводит обыск в офисе ЖКС №1 Центрального района по делу о взятке

В офисе Жилкомсервиса №1 Центрального района Петербурга полиция проводит обыск, об этом 21 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Обыск проводится в офисе на Моховой улице по делу о взятке. Еще в начале июня правоохранители узнали о коррупционной схеме в ЖКС.

По версии следствия, арендаторы за доплату избегали разных бюрократических тонкостей и получали увеличение мощности электроэнергии. Например, предприниматель заплатил 200 тысяч рублей сотруднику ЖКС, чтобы он решил вопросы с электроэнергией. Бизнесмен участвовал в эксперименте правоохранителей, который стал поводом для обысков.

На данный момент, возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки (ст.290 УК РФ) и о посредничестве во взятке (ст.291.1 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру