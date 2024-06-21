"Яблоко" выдвинет в ЗакС детского врача Ольгу Юркевич

Партия "Яблоко" выдвинет на дополнительные выборы в Законодательное собрание Петербурга по 18-му округу детского анестезиолога-реаниматолога Ольгу Юркевич, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии 21 июня. Сейчас кандидатка работает в Национальном медицинском исследовательском Центре им. В. А. Алмазова. Юркевич 61 год, родилась в Ленинграде. Всю жизнь посвятила медицине, является кандидатом медицинских наук.

"Уже более 35 лет Ольга Юркевич спасает жизни детей и взрослых. Как никто другой она понимает хрупкость каждого человека и важность сохранения жизни, с приходом пандемии коронавируса Ольга Изяславовна перешла работать в реанимацию в "красной зоне" Северо-Западного медицинского университета им. Мечникова – это и есть настоящий патриотизм. Мы рады и гордимся тем, что к нам присоединяются такие достойные и смелые люди", - приводит слова главы петербургского "Яблока" Александра Шишлова пресс-служба.

Довыборы в парламент пройдут в сентябре 2024 года. Пока, кроме Юркевич, известны имена четырех кандидатов. От "Единой России" на выборы пойдет медиаменеджер Александр Малькевич, а от "Новых людей" и КПРФ — муниципальные депутаты Павел Любимов и Александр Михайлов. Также мундепа Евгения Енинкова выдвинули в ЛДПР. Место в парламенте освободилось после ухода по собственному желанию единоросса Алексея Далматова летом 2023 года. Также с 6 по 8 сентября в Петербурге пройдут губернаторские выборы и выборы муниципальных депутатов.

Константин Леньков / Фото с сайта партии "Яблоко"