Во время полета из Петербурга в Минеральные Воды у самолета треснуло лобовое стекло

У самолета авиакомпании "Россия" из Петербурга в Минеральные Воды треснуло лобовое стекло во время полета, об этом 21 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу "России".

Уточняется, что рейс выполнялся в четверг, 20 июня. Во время полета Боинга-737 у самолета внезапно треснуло лобовое стекло со стороны командира воздушного судна.

После этого от экипажа поступила информация о том, что самолет поврежден. При этом судно все равно совершило штатную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

На данный момент воздушное судно от полетов отстранили, ему требуется ремонт. Пассажиров, которые должны были дальше лететь на этом самолете, посадили на резервный рейс.

Фото: ЗАКС.Ру