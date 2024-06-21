КРТИ покинула зампредседателя и экс-врио главы ведомства Арина Артемова

Заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры (КРТИ) Арина Артемова покинула свой пост, а также пост врио главы ведомства, об этом 21 июня пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу КРТИ.

На должности заместителя председателя Артемова проработала всего около полугода, а потом стала врио председателя комитета. Однако на этом посту она продержалась примерно две недели.

Как отметили в КРТИ, Арина Артемова уволилась по собственному желанию. В комитете она занималась вопросами жилищного хозяйства и благоустройства.

До работы в КРТИ экс-замглавы работала в администрации Выборгского района. Врио главы КРТИ она стала после перехода прошлого главы Александра Федотова на новое место работы.

Фото: ЗАКС.Ру