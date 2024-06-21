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Новости 13:47

Военный суд огласил приговор за поджог военкомата в Выборгском районе

фото ЗакС политика Военный суд огласил приговор за поджог военкомата в Выборгском районе

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Елены Комаричевой по статье о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ), об этом 21 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судом было установлено, что женщина в сентябре 2023 года согласилась через мессенджер совершить поджог здания военного комиссариата в Петербурге, чтобы уничтожить документацию и электронную базу данных.

После получения задания и совершения подготовительных действий обвиняемая подожгла дверь запасного выхода здания военного комиссариата Выборгского района Петербурга. Все это она показывала в видеозвонке в мессенджере.

Суд назначил Елене Комаричевой 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: ЗАКС.Ру


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