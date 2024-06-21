Главу администрации МО "Малая Охта" признали виновной в нецелевом расходовании бюджетных средств

Мировой судья признал виновной в нецелевом расходовании бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП) главу местной администрации МО "Малая Охта", сообщили в пресс-службе прокуратуры 21 июня. Муниципальные чиновники приняли и оплатили работы по демонтажу оборудования, которое не числится на балансе муниципалитета.

"Установлено, что местная администрация МО Малая Охта, исполняя обязательства в рамках муниципального контракта по монтажу детского игрового оборудования, допустила нецелевое использование бюджетных средств", - говорится в сообщении прокуратуры.

За нецелевое расходование бюджетных средств предусмотрен штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Сколько именно глава МА должен заплатить, в сообщении ведомства не указано. Также не указано, кто именно привлечен к ответственности. Согласно картотеке дел мировых судей Петербурга, ответчиком по этому делу выступала местная администрация, а не какое-либо должностное лицо.

Сейчас местную администрацию возглавляет Александра Маневич. Ее уже признавали виновной в нецелевом расходовании средств в сентябре 2023 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру