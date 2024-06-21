Регионам хотят дать право вводить курортный сбор

Минэкономразвития России может дать право всем регионам самостоятельно решать, нужен ли им курортный сбор, об этом 21 июня пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что курортный сбор хотят брать не с одного туриста, а с номера в отеле. Начальная ставка составит 65 рублей в сутки, а дальше сумма может меняться в зависимости от региона.

Также регионы смогут менять величину курортного сбора в зависимости от сезона и заполняемости отелей. Налог можно будет обнулить в низкий сезон.

На данный момент курортный сбор уже взимают в Петербурге. Он составляет 100 рублей за одного человека в сутки.

Фото: ЗАКС.Ру