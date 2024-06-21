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Новости 15:50

Полицейский из Пушкинского района попал в уголовное дело о крупной взятке

фото ЗакС политика Полицейский из Пушкинского района попал в уголовное дело о крупной взятке

Петербургская полиция выявила факт получения взятки (ст. 290 УК) одним из своих сотрудников в Пушкинском районе.

Как сообщает ГУ МВД по региону, деньги в размере 2,5 млн рублей были получены фигурантом от представителей азербайджанской диаспоры. Этому предшествовало изъятие фуры с контрафактным табаком, который бизнесмен из закавказского государства ввез в Россию. Крупную сумму ему помогли собрать соотечественники.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы после того, как земляки, применяя угрозы, стали требовать от него деньги, собранные на взятку. В отношении них завели дело о вымогательстве (ст. 163 УК).

Фото: ЗАКС.Ру


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