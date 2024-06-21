С начала купального сезона в Ленобласти утонуло девять человек

В течение продолжающегося купального сезона в Ленинградской области в водоемах утонуло уже девять человек, из которых двое не достигли совершеннолетия. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника регионального управления МЧС Владислава Степанова. Три несчастных случая из девяти случились при купании в карьерах.

"Это промышленный объект, не место для купания. В 2023 году 11 человек утонули в таких местах. Дно в них очень непредсказуемое. Там могут находиться коряги, острые камни, трубы, металлолом", - заявил специалист, также напомнив о штрафах за погружение в воду в неположенных местах.

По его словам, даже стояние на берегу карьера несет в себе риски для жизни и здоровья.

Степанов отметил, что в этом году купальный сезон стартовал раньше обычного. Всего в регионе оборудовано более двадцати пляжей.

Фото: ЗАКС.Ру