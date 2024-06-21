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Выборы

Муниципал 17:21

В ГАС "Выборы" появился первый кандидат в муниципалы

фото ЗакС политика В ГАС "Выборы" появился первый кандидат в муниципалы

Первым кандидатом в муниципальные депутаты, чьи данные появились в ГАС "Выборы", оказался руководитель движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров, обратил внимание ЗАКС.Ру. Сведения о проводимых избирательных кампаниях в городе появились в системе 21 июня. 

Костров баллотируется в МО "Смольнинское" в качестве самовыдвиженца. Он отнес документы в территориальную избирательную комиссию утром 21 июня. Вместе с ним на выборы идет команда единомышленников, которая планирует побороться за места в муниципальных советах Центрального района. 

Само голосование пройдет с 6 по 8 сентября. В городе будут избирать более 1,5 тысячи муниципальных депутатов. Также в эти дни пройдут выборы губернатора и дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу. 

Константин Леньков / Фото Пресс-служба Заксобрания Петербурга


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