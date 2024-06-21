Бастрыкин затребовал доклад по делу о покушении на петербургского младенца

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался возбужденным в Петербурге уголовным делом о покушении на убийство (ст. 30 УК - ст. 105 УК). Речь идет о выходке в Невском районе, где житель города создал угрозу для жизни младенца.

Как сообщает 21 июня пресс-служба СК, пара, совместно распивавшая алкогольные напитки, поссорилась. В ходе конфликта мужчина взял годовалую дочь сожительницы и подвесил ее за ноги вниз головой. Опасная сцена имела место в многоквартирном доме на улице Белышева, на высоте 13 этажа.

Бастрыкин поручил петербургским коллегам представить доклад о ходе расследования.

фото: пресс-служба СК